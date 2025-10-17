Эксперт Макговерн: Зеленскому придется проглотить отказ поставлять Tomahawk

Новая беседа президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа продемонстрировала сохранение духа их августовской встречи в Анкоридже, добавил экс-аналитик ЦРУ высокого ранга

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Владимир Зеленский будет вынужден проглотить отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине американские крылатые ракеты Tomahawk. С таким прогнозом выступил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший аналитик ЦРУ высокого ранга Рэй Макговерн, комментируя состоявшийся 16 октября телефонный разговор президента России Владимира Путина с коллегой из США.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

"Можно безбоязненно говорить о том, что лидеры также рассмотрели вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk. Президент Трамп отметил, что он и Владимир Зеленский обсудят все это в пятницу [на своей встрече] в Белом доме. Сердечный тон нынешней беседы [Путина и Трампа] наводит меня на мысль о том, что Зеленскому придется проглотить nyet ("нет" - прим. ТАСС) в качестве ответа по Tomahawk, - заявил ветеран спецслужб США, ныне являющийся антивоенным активистом и правозащитником. "Готов выдвинуть обоснованное предположение, что Зеленскому скажут "нет" в отношении Tomahawk, - повторил Макговерн, который в свое время готовил и проводил разведбрифинги для американских лидеров.

По его оценке, новая беседа Путина и Трампа также продемонстрировала сохранение духа их августовской встречи в Анкоридже (штат Аляска). "Этот телефонный разговор между президентами Путиным и Трампом показывает, перефразируя Марка Твена, что слухи о смерти духа Анкориджа сильно преувеличены. Двое лидеров условились провести следующую встречу в Будапеште после того, как ее подготовят на будущей неделе старшие советники", - сказал Макговерн.

"Указав, что российские силы обладают стратегической инициативой на Украине, Путин подчеркнул заинтересованность России в обеспечении мирного урегулирования политическими и дипломатическими средствами. Обе стороны отметили неоднократный акцент президента Трампа на том, что преодоление конфликта на Украине открыло бы "громадные перспективы для американо-российского экономического сотрудничества", - добавил бывший сотрудник ведомства в Лэнгли.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.