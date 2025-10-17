Встреча Трампа и Зеленского продлится два часа в закрытом формате

После разговора с Владимиром Зеленским президент США улетит на выходные в Палм-Бич, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского займет два часа, после этого Трамп улетит на выходные в Палм-Бич в штат Флорида. Об этом сообщил Белый дом.

Согласно графику американского лидера, переговоры пройдут в формате рабочего обеда без журналистов. 16 октября Зеленский прилетел в Вашингтон. Американский лидер сообщил, что глава киевского режима будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.

Как отмечал портал Axios, Зеленский был оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и его предполагаемой готовности поставить Украине Tomahawk. Но вскоре после приземления в США украинская делегация была удивлена объявлением американского лидера о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и согласии на саммит в Венгрии - "самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза", указывается в статье.

По завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новый саммит, который может пройти в Будапеште. Путин подчеркнул в беседе с Трампом, что поставка киевскому режиму Tomahawk нанесет ущерб отношениям РФ и США, а также мирному урегулированию украинского конфликта, отметил Ушаков. После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что Вашингтону нельзя поставками Киеву истощать собственные запасы Tomahawk.