МИД Белоруссии считает нападение на журналистов военным преступлением

Журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью, подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью в Запорожской области корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева, отметив, что нападение на журналистов является военным преступлением.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов. Международное гуманитарное право прямо устанавливает, что журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. Нападение на них является военным преступлением", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве также отметили, что случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур. "Искренне желаем скорейшего выздоровления оператору Юрию Войткевичу, получившему ранения в результате той же атаки", - добавили в ведомстве.