ČTK: Бабиш стал единственным владельцем Agrofert

Кандидат в премьер-министры Чехии ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с политическими движениями SPD и Motorist

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Весь пакет акций чешского агропромышленного холдинга Agrofert перешел к кандидату в премьер-министры Чехии, лидеру победившего на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрею Бабишу, он стал его единственным владельцем. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Между тем стремящийся стать премьером Чехии Бабиш, владея холдингом Agrofert, на этом посту оказался бы в ситуации конфликта личных и государственных интересов. Это не допускается законодательством. Политик, реагируя на запросы по этому поводу, пообещал быстро урегулировать данный вопрос так, чтобы он смог без проблем исполнять обязанности главы кабмина.

Бабиш ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В случае достижения договоренности, совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента.

Бабиш, согласно чешским СМИ, занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии. По оценке Forbes, его состояние составляет более 3,3 млрд евро. В состав холдинга Agrofert входят более 250 компаний, развивающие бизнес в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности, а также СМИ.