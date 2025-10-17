Фицо надеется, что встреча Путина и Трампа станет ключевой для достижения мира

Премьер Словакии также сообщил, что обсудил предстоящий саммит президентов России и США с украинской коллегой Юлией Свириденко

БРАТИСЛАВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил по итогам переговоров в городе Кошице (Восточная Словакия) с украинской коллегой Юлией Свириденко, что предстоящая встреча президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в Будапеште может стать ключевой в деле достижения мира на Украине. Трансляцию осуществлял телеканал ТА-3.

"Мы много внимания уделили [обсуждению] новости о предстоящей встрече президентов США и РФ в Будапеште. Я выразил надежду, что встреча может иметь ключевое значение для достижения справедливого и постоянного мира на Украине", - сказал Фицо.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве возможного места проведения саммита предложил американский лидер, а президент России поддержал эту идею.