Трамп понимает положение Венгрии, нуждающейся в нефти из России

Президент США подчеркнул, что Будапешт находится "в очень интересной позиции", так как он не имеет выхода к морю

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает проблемы Венгрии, остро нуждающейся в продолжении поставок российской нефти. Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Им очень трудно получить нефть. Я это понимаю. Венгрия находится в очень интересной позиции, потому что не может иметь портов, она не имеет выхода к морю", - заявил глава администрации США.

"Венгрия находится, так сказать, в безвыходном положении, потому что у них есть один трубопровод, существующий долгие годы. И они не имеют выхода к морю", - подчеркнул Трамп. При этом он отметил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Я говорил с замечательным лидером Венгрии", - сказал Дональд Трамп. Деталей этих контактов он не привел.

Как предупредил 16 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто, попытки Европарламента установить со следующего года полный запрет на импорт в Евросоюз энергоресурсов из России угрожают энергобезопасности Венгрии, и Будапешт этого не допустит.

В четверг комитет Европарламента по промышленности и энергетике одобрил план, предусматривающий запрет на импорт российских нефти и газа с 1 января 2026 года. Чтобы этот документ вступил в силу, его еще должны утвердить страны ЕС в Совете Евросоюза и полный состав Европарламента на сессии в Страсбурге. План носит более радикальный характер, чем предложение Еврокомиссии о полном запрете на энергоносители из России с начала 2028 года.