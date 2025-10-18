Эксперт Цепп-Ларуш оценила перспективы тоннеля между РФ и США

Он стал бы стал бы воплощением концепции "мир через развитие", считает основатель международного Шиллеровского института

ВАШИНГТОН, 18 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Тоннель, который был бы проложен под Беринговым проливом и соединил Россию и США, стал бы идеальным воплощением концепции "мир через развитие". Такую позицию изложила в беседе с корреспондентом ТАСС основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш.

"Президенту Трампу очевидно, что нормализация отношений США и России откроет огромные перспективы для развития экономического сотрудничества двух стран. Наиболее впечатляющим [проектом] стал бы «тоннель Путина - Трампа», который, как отметил в соцсети X [генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций] Кирилл Дмитриев, стал бы 70-мильным связующим звеном между Америкой и Афроевразией через Берингов пролив", - отметила эксперт.

По ее словам, "тоннель помог бы открыть для развития весь российский Дальний Восток и создал бы огромные инвестиционные возможности для стран, бедных на природные ресурсы". "«Тоннель Путина - Трампа» стал бы идеальным воплощением концепции «мир через развитие»", - подчеркнула Цепп-Ларуш. Выбор Будапешта в качестве места новой встречи российского и американского лидеров, по оценке эксперта, "напомнит европейцам о почти утраченном искусстве дипломатии". "Это хорошо для всего мира", - заключила она.

Президент Дональд Трамп назвал интересным проект строительства тоннеля под Беринговым проливом, позволяющий соединить при помощи железнодорожного транспорта Россию и США. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.

Идея соединения транспортных систем Евразии и Америки с помощью тоннеля обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета The Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.