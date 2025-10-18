Вэнс прокомментировал сообщения о галстуке Хегсета в цветах флага РФ

Аксессуар был окрашен в цвета флага США, а не России, утверждает американский вице-президент

Редакция сайта ТАСС

Глава Пентагона Пит Хегсет © REUTERS/ Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что галстук военного министра Пита Хегсета на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме был окрашен в цвета американского флага, а не российского триколора.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"А возможно, на нем были цвета Америки", - написал вице-президент США в X. Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей, обратившего внимание на сходство галстука Хегсета с флагом Российской Федерации.

Хегсет пришел на встречу 17 октября в галстуке с широкими полосами белого, синего и красного цвета. Эти же цвета используются в государственной символике США, но на галстуке Хегсета полосы были расположены в той же последовательности, что на государственном флаге РФ. Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки.