В Египте уверены, что с ХАМАС необходимо считаться

Палестинское движение должно войти в состав Организации освобождения Палестины, заявил глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС стало неотъемлемой частью политической арены Палестины, и оно должно дать свое принципиальное согласие на вхождение в состав Организации освобождения Палестины (ООП). Такое мнение выразил глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

"ХАМАС стал неотъемлемой частью палестинской политической реальности, и с ним нельзя не считаться. Однако движение должно дать принципиальное согласие на вхождение в состав ООП", - подчеркнул чиновник, слова которого привел египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Рашван также отметил, что, по его мнению, Израилю "так и не удалось сокрушить ХАМАС" в секторе Газа, и еврейское государство "потерпело поражение на поле боя".

16 октября телеканал Al Hadath проинформировал, что представители ряда палестинских фракций, включая ХАМАС, 22 октября прибудут в Каир для проведения переговоров о развитии Газы, в частности о системе управления в палестинском анклаве. Прибудут ли на консультации в Египет представители одной из крупнейших, наряду с ХАМАС, фракций - ФАТХ, главой которой является президент Палестины Махмуд Аббас и которая фактически осуществляет административное управление на Западном берегу реки Иордан, телеканал не указал.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел "саммит мира", который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.