BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в изоляторе

Как уточнил телеканал, экс-президента Франции разместят в одиночной камере в связи с его возрастом и известностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Читайте также

Растраты и мятежи: за что президенты оказываются за решеткой

По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.

Саркози 25 сентября признали виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.