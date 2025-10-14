Статья

Растраты и мятежи: за что президенты оказываются за решеткой

Во Франции продолжает развиваться ситуация вокруг судебного процесса над экс-президентом Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам заключения. Тем временем за решеткой остаются и некоторые другие бывшие главы государств. Кто из мировых лидеров и за что оказывался в тюрьме — в материале ТАСС

"Не было обнаружено ни финансирования, ни факта коррупции"

Бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего пост главы государства в 2007–2012 годах, в конце сентября приговорили к пяти годам тюремного заключения. Ему также назначили штраф в размере €100 тыс.

Саркози признали виновным в соучастии в преступной группе. При этом его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции, то есть суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

Приговор связан с делом о ливийском финансировании французских выборов. Впервые информация о том, что лидер Ливии Муамар Каддафи, занимавший этот пост в 1969–2011 годах, спонсировал кампанию Саркози, появилась в марте 2011 года. Сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам тогда заявил, что власти его страны требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства.

Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств, а сам Саркози назвал такие утверждения смехотворными.

Год спустя агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. Это произошло за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции. СМИ обнародовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств.

"В ходе процесса не было обнаружено ни финансирования, ни факта коррупции. Таким образом, я осужден за то, что якобы не помешал двум моим сотрудникам, у которых появилась идея нелегального финансирования моей кампании", — сказал Саркози после вынесения ему приговора.

Бывший президент пообещал подать апелляцию на решение парижского суда.

Впервые в Бразилии

Незадолго до вынесения решения по делу Саркози к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения был приговорен бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который занимал этот пост в 2019-2022 годы. Его признали виновным за "попытку государственного переворота, создание преступной организации", а также за насильственный подрыв верховенства закона.

Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Как следует из материалов дела, политик и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года, то есть по прошествии трех дней после вручения избранному главе государства удостоверения 39-го президента страны.

По имеющимся данным, один из планов предполагал убийство Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и судьи верховного суда Алешандри ди Морайса.

В январе 2023 года, уже после вступления в должность Лулы да Силвы, сторонники Болсонару устроили в Бразилиа беспорядки и попытались захватить правительственные здания. Власти утверждают, что в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.

Это решение стало первым случаем осуждения бывшего президента Бразилии за попытку свержения правительства страны.

Дела Саакашвили: от растраты до незаконного пересечения границы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который имеет гражданство Украины, покинул родину в 2013 году. После этого грузинские власти возбудили против него несколько уголовных дел.

В августе 2014 года Главпрокуратура Грузии приняла постановление о привлечении к ответственности Саакашвили и бывшего главы МВД Вано Мерабишвили по обвинению в организации вооруженного нападения на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили, которое произошло 14 июля 2005 года в Тбилиси. По версии следствия, Саакашвили поручил Мерабишвили организовать избиение депутата. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за "превышение должностных полномочий".

В ноябре 2014 года Главпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями при помиловании четырех осужденных офицеров МВД "в обход комиссии по помилованию". Офицеры были осуждены за убийство 28 июня 2006 года в Тбилиси сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне 2006 года они были приговорены к различным срокам тюремного заключения, а в 2008 году Саакашвили их помиловал.

В июле 2014 года Саакашвили заочно были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий в рамках дела о подавлении оппозиционных выступлений 2007 года. Тогда в Тбилиси демонстранты требовали отменить решение Саакашвили о совмещении парламентских выборов с президентскими и их переносе на осень 2008 года. 7 ноября полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, акустические пистолеты и водометы. Травмы получили сотни человек. Как утверждали в Главпрокуратуре, приказ о подавлении демонстраций отдал лично Саакашвили.

В 2014 году ему также предъявили обвинение в растрате государственных средств на сумму более $3,2 млн. 12 марта 2025 года его приговорили к девяти годам заключения.

Саакашвили тайно вернулся на родину в октябре 2021-го. В тот же день его задержали и доставили в тюрьму. Против него возбудили дело о незаконном пересечении границы. 17 марта текущего года его признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси. Он находится там до сих пор.

Из президентского кресла — в тюрьму

В числе лидеров по количеству осужденных президентов — Южная Корея. С момента образования Республики Корея в 1948 году за решеткой оказывались четверо ее президентов.

На сегодняшний день рассматривается дело в отношении Юн Сок Ёля. В январе 2025 года его арестовали за попытку мятежа путем объявления 3 декабря 2024 года "неконституционного и незаконного военного положения" (согласно конституции, военное положение вводится в период войны, вооруженного конфликта или подобной чрезвычайной ситуации национального значения).

Это первый в истории Южной Кореи случай ареста действующего президента и предъявления ему обвинений.

В марте Центральный окружной суд Сеула освободил его, так как посчитал, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений на несколько часов. Но 10 июля он вновь оказался под стражей.

Рассмотрение дела продолжается. В случае признания его виновным ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.

