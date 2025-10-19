Филиппо: Трамп высмеял Зеленского, отвечая на вопрос о туннеле между США и РФ

Председатель французской партии "Патриоты" отметил, что президент США высмеял также сторонников продолжения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посмеялся над Владимиром Зеленским и сторонниками продолжения конфликта на Украине в ходе ответа на вопрос о перспективах строительства туннеля под Беринговым проливом между США и Россией. Такое мнение выразил председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Трамп внезапно поворачивается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте строительства туннеля между США и Россией! Он [его] одобряет, Зеленский - гораздо меньше. Трамп высмеивает сторонников войны и Зеленского!" - отметил Филиппо.

Ранее американский президент в ходе встречи с Зеленским в Белом доме назвал интересным проект, который мог бы соединить при помощи железнодорожного транспорта Россию и США.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за 8 лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.