WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал пойти на уступки в ДНР

По данным газеты, спецпосланник президента США настаивал на том, что в регионе "проживает преимущественно русскоязычное население"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © ddp/ Sven Simon via Reuters Connect

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября "оказывал давление на украинскую делегацию". Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о "передаче контроля" над ДНР России. Уиткофф в ходе встречи настаивал на том, что в регионе "проживает преимущественно русскоязычное население".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять Украине ракеты Tomahawk. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу президентов двух стран, которая может пройти в Будапеште.