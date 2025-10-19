The Telegraph опубликовала карикатуру, посвященную поездке Зеленского в США

На картинке изображен Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам, одетый в футболку с надписью "я съездил в Вашингтон и получил только эту паршивую футболку"

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского, высмеяв его неудачную поездку в Вашингтон за дополнительной военной поддержкой.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".