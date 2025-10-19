В Грузии задержали 14 протестующих, нарушивших закон об участии в акциях

Демонстранты перекрывали проезжую часть и скрывали лица

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Тбилиси 14 участников немногочисленной акции протеста, нарушивших новый закон о запрете ношения масок на акциях и перекрытия дорог. Об этом сообщил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

"Сегодня МВД в соответствии с кодексом об административных правонарушениях задержало 14 правонарушителей. Также ведется административное производство в отношении 13 лиц", - сообщил Дарахвелидзе.

Как отметил замминистра, среди задержанных те, кто искусственно перекрывали накануне проезжую часть, а также участники акции, закрывавшие лицо. Всего было идентифицировано 27 человек. Из них 14 задержаны, а дела других 13 в ближайшие дни будут переданы в суд. Как подчеркнул Дарахвелидзе, в случае, если указанные лица повторно нарушат закон, в отношении них будет возбуждено уголовное дело.

18 октября в Тбилиси перед зданием парламента прошла традиционная немногочисленная акция протеста. МВД призвало собравшихся не перекрывать проезжую часть согласно новому закону, подразумевающему 15 суток ареста. Протестующие подчинились требованию правоохранителей, освободили проспект Руставели, но спустя какое-то время вновь его перекрыли. Полицейские составили на месте несколько протоколов в том числе из-за случаев ношения маски на акции, что также запрещено.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект при том, что акции немногочисленны.