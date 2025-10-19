Суд в Израиле отменил очередные слушания по делу Нетаньяху

Это произошло из-за плотного графика премьер-министра Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Иерусалимский окружной суд отменил запланированные на ближайшие дни слушания по делу о коррупции с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, адвокаты премьера запросили отмену слушаний, запланированных на 20 и 21 октября, из-за "срочных дипломатических встреч", в которых должен принять участие их подзащитный. В конфиденциальном порядке они привели судьям дополнительные подробности, которые пока не предаются огласке, после чего судьи согласились отменить заседания.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщала, что 20 октября, как ожидается, в Израиль прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Цель их визита - попытка спасти от срыва соглашения о прекращении огня в секторе Газа в свете возобновившихся там в воскресенье утром столкновений.

Ранее армия Израиля сообщила, что атаковала десятки целей по всему сектору Газа. По версии израильской стороны, ответственность за нарушение режима прекращения огня лежит на радикалах из палестинского движения ХАМАС.