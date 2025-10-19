Белоруссия принимает меры для защиты от беспилотников

Госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович уточнил, что для этого применяются инженерные и тросовые сооружения, маскировочные, защитные сети,

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии принимают комплекс мер для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил государственный секретарь совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Антидроновая защита у нас комплексная. Это не просто поставить какой-нибудь прибор. Это и различные инженерные сооружения, маскировочные, защитные сети, тросовые сооружения, которые сделаны для прикрытия объектов, экраны для противодействия электромагнитным волнам, инфракрасному излучению", - рассказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам Вольфовича, применяется также комплекс мер по линии МЧС и других служб для защиты критически важных объектов. "Мы думаем, как защитить нашу страну от этих новых средств воздействия, которые представляют определенную угрозу.

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии также сообщил, что средства разведки стран Запада почти безостановочно летают вдоль границ Белоруссии. По его словам, Белоруссия и Россия не угрожают европейским странам, Европа несет угрозу сама для себя.