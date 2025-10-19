Госсекретарь Совбеза Белоруссии: силы разведки Запада летают у границ республики

Александр Вольфович заявил, что Минск не угрожает западным государствам

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Средства разведки стран Запада почти безостановочно летают вдоль границ Белоруссии, хотя Минск западным государствам не угрожает. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович телеканалу "Первый информационный".

"Они говорят, что им угрожает Беларусь, угрожает Российская Федерация. Но мы же видим, как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ. За сутки 15 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов типа Reaper осуществляли разведку вдоль границ Республики Беларусь, - сказал он. - Они прекрасно видят средствами разведки, что сегодня происходит на нашей территории, что мы не угрожаем Западу ни в коей мере ".

По словам Вольфовича, Белоруссия проводит различные учения, плановые мероприятия по боевой подготовке вооруженных сил, других структур военной организации государства. Кроме того, власти республики принимают комплекс мер для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация в странах Европы

Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что европейцы недовольны текущей ситуацией в своих странах. "Сегодня в Европе то там, то здесь вспыхивают митинги. Люди начинают подниматься, ненавидеть руководство, потому что жизнь становится хуже", - указал Вольфович. Он призвал руководство Германии, Польши, стран Прибалтики и других европейских государств одуматься. "Вы посмотрите, куда катится Европа. Ведь не Беларусь угрожает Европе и не Российская Федерация. Они, по-моему, сами себе угрожают", - заявил госсекретарь Совбеза.

По словам Вольфовича, европейские страны активно милитаризируются. "Все деньги в ущерб социально-экономическим проектам идут на нужды обороны. 5% ВВП, 3,5% - непосредственно на военные расходы, то есть на покупку новых образцов вооружений, военной техники. Это страшно. Безумное увеличение численности вооруженных сил в Европе - для чего?", - задался вопросом он.