Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Европа несет угрозу сама себе

Александр Вольфович подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не угрожают европейским странам

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия не угрожают европейским странам, Европа несет угрозу сама для себя. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

"Руководству Германии, Польши, стран Прибалтики, вообще европейским руководителями [следует] одуматься. Вы посмотрите, куда катится Европа. Ведь не Беларусь угрожает Европе и не Российская Федерация. Они, по-моему, сами себе угрожают", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам Вольфовича, европейские страны активно милитаризируются. "Все деньги в ущерб социально-экономическим проектам идут на нужды обороны. 5% ВВП, 3,5% - непосредственно на военные расходы, то есть на покупку новых образцов вооружений, военной техники. Это страшно. Безумное увеличение численности вооруженных сил в Европе - для чего?", - отметил он.