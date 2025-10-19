Зеленский заявил о готовности к переговорам на основе текущей линии фронта

Владимир Зеленский добавил, что готов к переговорам "в любом формате"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения.

"Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие <...>. С линии соприкосновения", - утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам "в любом формате".

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и "следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным".

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.