FT: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты боевых действий

Президент США также настаивал на том, чтобы Украина отдала России весь Донбасс, сообщил источник издания

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. На встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сорвался на Владимира Зеленского, а также сбросил карты линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейские источники, осведомленные с ходом переговоров в Белом доме.

По их информации, разговор президента США и Зеленского несколько раз перерастал в перепалку, а Трамп при этом "постоянно сквернословил". Собеседники издания также сообщили, что американский лидер отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения и настаивал на том, чтобы Украина полностью отдала России Донбасс.

Говоря о настроении среди европейских лидеров после переговоров, собеседник издания сказал, что они "не настроены оптимистично, но смотрят с прагматизмом, планируя следующие шаги".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.