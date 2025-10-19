Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций и экспроприацию активов России

Министры также затронут ситуацию на Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза на плановой встрече в Люксембурге предпримут новую попытку согласовать 19-й пакет антироссийских санкций, рассмотрят предложения Еврокомиссии об экспроприации активов РФ с целью обеспечить финансирование киевского режима на период с 2026 по 2027 год.

"Министры обсудят ситуацию <...> на Украине", - говорится в повестке дня встречи без каких-либо подробностей.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщала, что главы МИД стран ЕС постараются достичь договоренности об очередном пакете антироссийских санкций. ЕК планирует включить в черный список несколько десятков физических и юридических лиц, запретить торговать с Россией еще несколькими десятками категорий товаров и закупать российский сжиженный природный газ с 2027 года. Также в планах ввести ограничения против танкеров под флагами третьих стран, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты для продажи по рыночным ценам, несмотря на попытки Брюсселя установить потолок цен на них.

Еврокомиссия обещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.

Экспроприация активов

Инициатива Еврокомиссии об экспроприации активов РФ по схеме репарационного кредита также будет затронута в Люксембурге. Против выступает Бельгия, в юрисдикции которой на площадке Euroclear блокированы €210 млрд ЦБ РФ. Это почти все суверенные активы РФ, которые ЕС удалось заморозить.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер опасается ответных мер Москвы. По оценке агентства Fitch, этот шаг с высокой долей вероятности приведет к снижению кредитного рейтинга королевства. Это может реально помешать планам милитаризации бельгийской экономики стоимостью €34 млрд (в ближайшие годы). Де Вевер потребовал письменных гарантий, что любые финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми членами ЕС. Еврокомиссия намерена поднять этот вопрос на предстоящем саммите, а 20 октября в Люксембурге министры проведут "предварительный обмен мнениями по теме репарационного кредита", сообщил журналистам европейский дипломатический источник.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любая форма экспроприации российских активов - это воровство. По его словам, "ответ России заставит Евросоюз считать убытки".