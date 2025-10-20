Трамп: США разберутся с нарушением режима прекращения огня в Газе

Американский лидер добавил, что дальнейшие шаги в этом вопросе "находятся на рассмотрении"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит и надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы изучим, что именно происходит. Мы хотим убедиться, что все будет крайне мирно в вопросе с ХАМАС. Как вы знаете, они были довольно непокладистыми, устраивали стрельбу. Возможно, руководство [ХАМАС] с этим не связано, и это несогласные в [движении], но так или иначе мы с этим разберемся надлежащим образом", - сказал американский лидер на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида. Трамп добавил, что дальнейшие шаги в этом вопросе "находятся на рассмотрении".

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в Израиле на неделе ожидают визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.