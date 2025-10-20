Президент Боливии поздравил Паса с победой на выборах главы государства

Луис Арсе заявил, что готов "к упорядоченной передаче власти"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе поздравил сенатора Родриго Паса с победой во втором туре выборов главы государства.

"Поздравляю Родриго Паса Перейру, избранного президентом по итогам исторического второго тура, который впервые прошел в Боливии, и желаю успехов его правительству", - написал Арсе в X.

Он заявил, что готов "к упорядоченной передаче власти". "Впервые за 28 лет произойдет передача власти от одного избранного на выборах правительства другому избранному в этих же условиях", - добавил Арсе.

Президент Боливии также поздравил Высший избирательный суд с "отлично проделанной работой" и быстрой публикацией результатов выборов. Ранее соперник Паса Хорхе Кирога заявил, что его команда получила сообщения о некоторых нарушениях при подсчете голосов, но признает поражение. Согласно данным, которые опубликовал Верховный избирательный суд, кандидат от центристской Христианско-демократической партии заручился поддержкой 54,61% избирателей.

Избранный президент вступит в должность 8 ноября.