Politico: Киев провалил подписание серьезных соглашений с США в Вашингтоне

По данным издания, украинская делегация должна была заключить контракты с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Попытка украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским добиться серьезных договоренностей с администрацией США полностью провалилась в Вашингтоне. Об этом пишет издание Politico.

Оно указывает, что "огромная делегация украинских министров и чиновников" полностью провалила свою работу, не сумев заключить несколько важных соглашений, затрагивающих как власти, так и частный сектор.

"Идея заключалась в том, что будут подготовлены серьезные документы, включая ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме", - цитирует издание одного из республиканских источников. "За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей", - добавил другой собеседник издания.

10 октября президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

Как ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По сведениям издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.