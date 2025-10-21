ВС Мьянмы освободили более 2 тыс. человек из мошеннического кол-центра

Армия изъяла тела 10 погибших, 16 единиц оружия и 30 спутников Starlink, сообщил новостной портал медиакомпании Eleven Media Group

БАНГКОК, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Мьянмы провели операцию на юге страны близ границы с Таиландом и зачистили территорию мошеннического кол-центра KK Park, освободив 2 198 человек. Об этом сообщил новостной портал медиакомпании Eleven Media Group (EMG).

По его данным, в ходе операции Татмадау (ВС Мьянмы - прим. ТАСС) в штате Карен произошло 58 боестолкновений, включая 6 крупных. Армия изъяла тела 10 погибших людей, 16 единиц оружия, 30 спутников Starlink.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме.

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами преступных группировок на территории Мьянмы, в которых вынуждены работать от 100 до 120 тыс. человек. Таиландский МИД информировал, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд для репатриации около 10 тыс. жертв мошенников, более половины из которых это граждане Китая.