Втираются в доверие, выясняют слабые точки: как россиян вербуют в рабство

Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку уже везут домой в Россию. Она перестала выходить на связь в начале сентября, а позже стало известно, что она оказалась в руках торговцев людьми. Но в такой опасности может оказаться любой, предупреждает эксперт. Как обезопасить себя — в материале ТАСС

Россиянка Дашима Очирнимаева освобождена из рук торговцев людьми в Мьянме и уже вылетела в Москву из Бангкока рейсом "Аэрофлота". Из столицы она отправится далее в Иркутск.

О том, что незаконно удерживаемая на территории Мьянмы россиянка была успешно освобождена, накануне сообщило посольство РФ в Бангкоке. Ее передали российским дипломатам, сопроводив из республики в королевство.

"По имеющейся информации, в ряде стран региона действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. В такую активность была в том числе вовлечена гражданка Российской Федерации Д.Т. Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном кол-центре", — сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

В диппредставительстве уточнили, что "в результате скоординированных действий таиландских и мьянманских полицейских" россиянка после освобождения была помещена в миграционный центр города Мьявади (Мьянма), после чего ее передали российским дипломатам на территорию Таиланда.

По словам заведующего консульским отделом российского диппредставительства Ильи Ильина, жертвами мошенников могли оказаться и другие россияне.

"У нас запросов о помощи об освобождении россиян из Мьянмы больше нет. Нам известно, что там могут находиться россияне, которые могли стать жертвами мошенников. Их число не установлено", — сказал он ТАСС.

Оказаться в рабстве может любой

Важно понимать, что в такой ситуации действительно может оказаться каждый, обращает внимание президент общественного движения "Альтернатива" Вера Грачева.

"Вербовщики — люди очень опытные, прекрасные психологи, которые очень быстро и легко выясняют все ваши слабые точки — кому чего не хватает в жизни, кто хочет быстро заработать денег, кто недоволен своей собственной жизнью, кто на кого-то обиделся. И вот все эти моменты, особенно если речь идет о молодых девушках или подростках, используются вербовщиками при убеждении человека, потенциальной жертвы, в том, что именно это работа ему нужна", — объяснила она ТАСС.

По ее словам, часто для заманивания жертву убеждают, что предложение ограничено, времени на размышление крайне мало, так как на эту работу претендуют многие, поэтому ответ нужно дать немедленно.

Вербовщики также обещают помочь с оформлением визы. Но при этом важно понимать, что работать с туристической визой — это правонарушение.

"Человек, который соглашается на любую работу за границей, имея только туристическую, а не рабочую визу, уже становится преступником и оказывается в чрезвычайно уязвимом положении. Преступники этим тоже пользуются", — предупредила Вера Грачева.

Как отметила президент "Альтернативы", чтобы предупредить подобные ситуации, взрослые сами должны хорошо представлять себе масштабы проблемы и уметь рассказать ребенку, что чем привлекательнее предложение о трудоустройстве, тем больше вероятность того, что это ловушка.

Также важно знать о различных схемах вербовки. Одна из них называется lover boy (англ. "любовник"). Она предполагает, что молодой человек — вербовщик — начинает ухаживать за девушкой, вызывает у нее доверие и приглашает ее путешествовать.

"И она, доверяясь ему, соглашается на любые поездки, на любые путешествия и убегает из дома. И все заканчивается очень плачевно", — объяснила Грачева.

Она также предупредила, что никогда нельзя соглашаться отдавать свой паспорт и всегда нужно иметь его копию. В случае, если оригинал отнимут, копия позволит быстро восстановить документ, если удастся добраться до консульства или посольства.

По ее словам, чаще всего подобные мошеннические схемы предлагают вербовщики из стран Юго-Восточной Азии — Лаоса, Таиланда, Мьянмы.

Выкрали с территории Таиланда

Как рассказал ТАСС 26 сентября посол РФ Евгений Томихин, неизвестные обманным путем вывезли россиянку в Мьянму с территории Таиланда. Предположительно, это было сделано, чтобы принудить ее к работе в мошеннических кол-центрах. В городе Мьявади она перестала выходить на связь.

Как стало известно позже, в начале сентября неизвестные переправили Очирнимаеву из Таиланда на лодке через реку Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница. Как рассказала ТАСС сама освобожденная россиянка, она целенаправленно приехала в Таиланд, чтобы устроиться на работу в рекламном агентстве с зарплатой $3 тыс. в месяц. Объявление она увидела в одном из Telegram-каналов.

"Я приехала из Иордании, где в Аммане работала в сфере по наращиванию волос. После прибытия в Бангкок меня отвезли в город Мэсот. Я переночевала в отеле, и уже на следующий день за мной пришли несколько мужчин. Мне сказали сесть в пикап на заднее сиденье, где сидел еще один, всего их было трое", — сказала она.

Тогда она начала писать менеджеру, с которым была на связи по вопросу трудоустройства, но он не отвечал.

"Когда мы проезжали посты с полицией, они прятали меня, забрасывали подушками. Затем меня на лодке перевезли по реке. Я не знала, что это Мьянма, думала, что я в Таиланде", — вспомнила Очирнимаева.

Уже в Мьянме россиянку посадили в машину и отвезли в заброшенный дом. Она начала кричать, но тогда ей, по ее словам, пригрозили автоматом. Из ее сумки забрали телефон, паспорта, украшения, часы, наушники и последние деньги. Позже ей вернули паспорт. Следующие две недели она находилась в комнате с решетками на окнах.

"Из еды давали рис. Я была в здании, похожем на заброшенный дом. Толком было не поспать, укрывалась своими вещами", — рассказала она.

Бандиты вымогали у нее 350 тыс. таиландских батов (около $11 тыс.). По ее словам, она не работала в Мьянме, а примерно через две недели после похищения ее отвезли в миграционный офис в городе Мьявади.

"Когда меня привезли в миграционный офис, приводили мужчину, который удерживал меня. На него надели наручники, отобрали оружие и отвели в барак. Не знаю, что с ним там сделали, но я думаю, что его отпустили. Возможно, за него заплатили", — сказала она.

