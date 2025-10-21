Сийярто: Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций

Министр уточнил, что Будапешту удалось добиться исключения из него "всех мер, которые шли бы вразрез с национальными интересами" его страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Венгрия не планирует мешать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"У нас нет плана блокировать его [пакет санкций]", - приводит слова Сийярто портал Euractiv.

Министр уточнил, что Будапешту удалось добиться исключения из нового пакета антироссийских рестрикций "всех мер, которые шли бы вразрез с национальными интересами" Венгрии.

В ответ на вопрос Euractiv о венгерском "вкладе в обсуждение" новых мер против РФ Сийярто также отметил, что "не участвует в сумасшествии", и выразил уверенность в том, что политика санкций Брюсселя против Москвы провалилась.

Еврокомиссия обещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.