BFMTV: Саркози подал ходатайство об освобождении

Бывшего президента Франции поместили в тюрьму Санте по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года
08:15
08:15

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Франции Николя Саркози подала ходатайство о его освобождении. Он был помещен 21 октября в тюрьму Санте по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.

"Ходатайство об освобождении уже подано", - приводит телеканал BFMTV слова адвоката бывшего главы государства Кристофа Ингрена. 

