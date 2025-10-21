BFMTV: Саркози подал ходатайство об освобождении
08:15
обновлено 08:23
ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Защита экс-президента Франции Николя Саркози подала ходатайство о его освобождении. Он был помещен 21 октября в тюрьму Санте по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года.
"Ходатайство об освобождении уже подано", - приводит телеканал BFMTV слова адвоката бывшего главы государства Кристофа Ингрена.