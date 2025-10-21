Адвокат Саркози надеется, что экс-президент выйдет на свободу до Рождества

По словам другого адвоката Кристофа Ингрена, экс-президент Франции проведет в тюрьме "минимум три недели, а то и месяц"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Адвокат Жан-Мишель Дарруа, представляющий интересы бывшего президента Франции Николя Саркози, выразил надежду, что его подзащитный выйдет на свободу до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря.

Он положительно ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала BFMTV. Дарруа указал, что ходатайство об освобождении было подано сразу после заключения Саркози, чтобы "освободить его как можно скорее". "Это печальный день для него, для наших институтов и для Франции, - отметил юрист. - Его заключение - это позор".

По словам другого адвоката Кристофа Ингрена, Саркози проведет в тюрьме "минимум три недели, а то и месяц".

Во вторник Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был помещен в парижскую тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. 25 сентября он был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.