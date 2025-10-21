Адвокат Саркози исключил особое обращение к экс-президенту Франции в тюрьме

Николя Саркози будет содержаться в камере площадью 9 кв. м.

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози не будет пользоваться преференциями во время отбывания срока в парижской тюрьме Санте. Об этом телеканалу BFMTV сообщил его адвокат Кристоф Ингрен.

По его словам, экс-президент в тюрьме не получит "никакого особого обращения". Адвокат добавил, что настоял на помещении Саркози в одиночную камеру, поскольку тот получал "угрозы физической неприкосновенности".

Ингрен отметил, что Саркози будет содержаться в камере площадью 9 кв. м. и будет иметь право на одну часовую прогулку в день. Кроме того, ему будет позволено иметь при себе радио и письменные принадлежности. "Он хочет писать, описывать свой опыт, несправедливость, жертвой которой он стал. Это заключение усиливает его желание доказать свою невиновность", - приводит его слова телеканал.

Ранее Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был помещен в парижскую тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Защита экс-президента подала ходатайство о его освобождении. 25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.