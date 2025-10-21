ХАМАС передаст Израилю еще два тела заложников

Место, где произойдет передача, не назвали

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тела еще двух заложников 21 октября вечером. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] два тела заложников в 21:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Данных о точном месте передачи не приводится, имена погибших пленников не раскрываются.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

В общей сложности израильская сторона получила из сектора Газа 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве останки 15 похищенных.

Как информировала 17 октября газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС, для обнаружения на территории Газы оставшихся тел заложников палестинским радикалам потребуется провести "масштабную поисковую операцию". По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы анклава, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными, вследствие чего доступ к ним крайне затруднен.