Axios: администрация США фактически признает, что добивается свержения Мадуро

По информации портала, внимание на Венесуэле концентрирует все американское разведывательное сообщество, а не только ЦРУ

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американское правительство фактически признает, что добивается свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом свидетельствуют высказывания, с которыми выступил в беседе с корреспондентом портала Axios представитель администрации США высокого ранга, комментируя стягивание Вашингтоном значительных военных сил в регион Карибского моря.

"Мы не ожидаем, что Мадуро останется. Но посмотрим", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. Как при этом подчеркивается в публикации, "по меньшей мере часть особо приближенных" к выработке американской политики в отношении Каракаса лиц считает, что президент США Дональд "Трамп в конечном счете устроит какого-то рода наземное нападение" на Венесуэлу. "Сложно представить, чтобы вслед за направлением туда всех этих сил и средств было просто отступление после подрыва некоторых катеров наркоторговцев", - сказал этот источник. По свидетельству Axios, должностные лица американской администрации подтверждают "почти непоколебимую веру в то, что Мадуро будет или свергнут, или осознает необходимость отправиться в изгнание".

В материале также сообщается, что внимание на Венесуэле концентрирует все американское разведывательное сообщество, а не только ЦРУ США. "США знают, где находится Мадуро, где он пребывает, куда направляется. Если бы мы хотели уничтожить его при помощи ракетного удара, то уже могли бы это сделать", - утверждал один из источников портала из числа лиц, якобы обладающих детальной информацией о планах и намерениях Белого дома в отношении Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ в Венесуэле.

Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного, давления на Венесуэлу со стороны США.