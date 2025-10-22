Белоруссия сообщила о готовности сотрудничать с Литвой в вопросе границы

Предложения Минска лежат на столе, указал близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Минск всегда готов взаимодействовать с Вильнюсом в вопросе границы. Об этом заявил близкий к белорусскому дипломатическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".

"Возможно, смена кадров в правительстве [Литвы] помогла развеять тот самый "туман войны", который мешал разглядеть очевидное: безопасность границы - это работа, а не политический хештег. Мы-то всегда были готовы", - говорится в сообщении.

Как отметил Telegram-канал, предложения Белоруссии лежат на столе, "пыль на них уже в палец толщиной".

"Так что, коллеги, когда решите спуститься с небес политики на землю технических деталей, мы вас ждем. Чайник вскипятим. Обсудим и зонды, и прочие вызовы. Без тумана", - заверил "Глас МИДа".

Telegram-канал подчеркнул важность приграничного сотрудничества.

"Сегодня наши литовские соседи, наконец, обнаружили, что граница - это не только место для красивых фото на фоне пограничных столбов, но и сложный инженерно-технический комплекс. Поводом для озарения стал внезапный рейд метеозондов-контрабандистов, которые, судя по всему, несут в себе угрозу страшнее, чем танковые армады", - сообщил "Глас МИДа".

Он напомнил, что в ответ литовская сторона приняла беспрецедентную меру - закрытие границы.

"И вот - прорыв! После многих лет вдумчивого игнорирования всех наших предложений сесть и по-соседски обсудить, как вместе охранять этот самый комплекс, из Вильнюса долетел первый за годы здравый посыл. Госпожа премьер-министр [Литвы] Инга Ругинене осторожно намекает, что нужно взаимодействовать "на техническом уровне". Что ж, это прогресс", - оценил "Глас МИДа".

Закрытие границы

По данным национального центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 мск 21 октября были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

Ответственные службы Литвы обнаружили на земле в пяти районах несколько зондов с 7 тыс. пачек сигарет. Один человек задержан. В связи с этим литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Белоруссией. Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене. Позже пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что движение транспортных средств на белорусско-литовской границе после временного закрытия Вильнюсом пунктов пропуска возобновилось.