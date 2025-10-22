Сийярто уверен, что встреча Путина и Трампа состоится

Вопрос лишь в сроках ее проведения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Pool/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Нет никаких сомнений в том, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

"Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне", - сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1.

По словам Сийярто, Рубио "четко сказал, что они [США] хотели бы организовать этот саммит, но он должен принести реальные результаты, которые были бы обнадеживающими для всех и которые могли бы принести долгосрочный устойчивый мир в Центральной Европе".

"Так что это не вопрос, хотят ли они проведения мирного саммита", - добавил министр. Он отметил, что "это можно считать хорошей новость для всех, кто находится в лагере мира, и плохой новостью для всех, кто остается в лагере войны".

Сийярто также сообщил, что его встреча с Рубио прошла "в отличной атмосфере и продлилась дольше, чем было запланировано".

16 октября Путин и Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Лаврова и Рубио отложили на неопределенный срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию со слухами о встрече инфобалаганом. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.