The National: Египет поставил США условия создания стабилизационных сил в Газе

Египетские власти, в частности, настаивают на обязательном участии Турции в международном контингенте, утверждает газета

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Египта будут участвовать в создании международных стабилизационных сил для обеспечения мира в секторе Газа только при условии, что их возглавят США. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Собеседники издания не назвали точных причин, по которым египетские власти изменили позицию касаемо того, кто должен возглавлять международный контингент. Предполагается, что главенствующая роль США придаст больший авторитет стабилизационным силам и обезопасит остальных участников. По мнению источников, власти Египта хотят, чтобы египетские войска "обеспечивали безопасность и поддерживали стабильность в Газе, а не боролись с вооруженными группировками". В публикации отмечается, что Египет также настаивает на обязательном участии Турции при том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против присутствия турецких войск в Газе.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Египет возглавит международный воинский контингент для сектора Газа. По ее данным, Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих в ряды стабилизационного корпуса. Однако страны официально не подтверждали свое участие в инициативе. По данным газеты, США заинтересованы в том, чтобы войска в анклаве имели такой же статус, как международные силы в Гаити, которые борются с организованными преступными группировками. В то же время американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН. Глава МИД Египта призывал принять резолюцию Совета безопасности ООН, чтобы закрепить создание стабилизационных сил.

Газета The National отмечала, что в состав контингента должны войти не менее 4 тыс. военнослужащих. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов вместе с 3 тыс. местных волонтеров.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.