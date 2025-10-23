Швеция хочет оплатить истребители для ВСУ из замороженных активов РФ

Речь идет о 100-150 самолетах Jas 39 Gripen Е, каждый из которых стоит примерно $85 млн

Истребитель Jas 39 Gripen E © Jon Hobley/ MI News/ NurPhoto via Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. /ТАСС/. Оплата сделки по приобретению Украиной 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е может быть произведена за счет использования замороженных российских активов. Об этом в эфире телеканала SVT заявил министр обороны Пол Йонсон.

"Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов", - сказал он.

Один истребитель этой модели стоит примерно 800 млн крон ($85 млн). Заказ на 100 самолетов обойдется в 80 млрд крон ($8,5 млрд).

В среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским договор о намерении в области обороны. Как объяснил глава шведского кабмина, Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E.