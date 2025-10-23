Рубио счел закон об аннексии Западного берега угрозой сделке по Газе

Госсекретарь Соединенных Штатов при этом отметил готовность государств, находящихся за пределами региона Ближнего Востока, принять участие в формировании международных стабилизационных сил

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что обсуждаемый в Кнессете (израильский парламент) законопроект о распространении суверенитета страны на территории Западного берега реки Иордан представляет собой прямую угрозу соглашению о прекращении конфликта в секторе Газа. Об этом перед своей поездкой в Израиль заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Как сообщили агентство Reuters и портал Axios, Рубио в разговоре с журналистами также отметил готовность государств, находящихся за пределами региона Ближнего Востока, принять участие в формировании международных стабилизационных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа. Кроме того, госсекретарь США осудил насильственные преследования сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС своих оппонентов в анклаве.

Ранее пресс-служба израильского парламента сообщила, что Кнессет утвердил в предварительном чтении два выдвинутых депутатами законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с призывом к правительству Израиля распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовали за эту декларативную резолюцию, 13 высказались против.

О ситуации на Западном берегу реки Иордан

Накануне почти все члены Сената Конгресса США от Демократической партии подписали письмо президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на Израиль и более жестко обозначить американскую позицию о недопустимости аннексии Западного берега реки Иордан, на территории которого располагается Палестинская национальная администрация (ПНА). До этого эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что считает недопустимым продолжающееся расширение еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан. 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что считает необходимым конкретизировать положения касательно Западного берега реки Иордан в мирном плане по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как сообщал портал Axios, в середине сентября, еще до публикации американского плана по урегулированию конфликта в Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с США пытался получить одобрение на оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан. В июле израильский парламент принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Хотя документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран - Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Катар, Нигерия, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия и Турция - осудили этот шаг как нарушение норм международного права.

По соглашению 1993 года Западный берег реки Иордан разделен на три зоны. Под полным контролем ПНА находится зона А, занимающая 17,2% территории. В зоне B (23,8%) Палестина имеет политический, но не военный контроль. Наибольшая часть - зона C (59% территории) - под полным политическим и военным контролем Израиля.