Трамп: угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

Президент США призвал не беспокоиться по этому поводу
20:26

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что угрозы аннексии Израилем Западного берега реки Иордан нет.

"Не беспокойтесь по поводу Западного берега. Израиль ничего не сделает с Западным берегом. <...> Они ничего не сделают с Западным берегом", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Днем ранее Кнессет (парламент) Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с соответствующим призывом к правительству Израиля. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.

Голосование 22 октября по вопросу территорий на Западном берегу реки Иордан совпало с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Израиль. Комментируя это голосование перед вылетом из Тель-Авива в четверг, Вэнс назвал попытки аннексировать Западный берег "глупым политическим трюком". В этот же Трамп в интервью журналу Time заявил, что Вашингтон не допустит возможной израильской аннексии Западного берега реки Иордан. По его словам, "если это произойдет, Израиль лишится всей поддержки со стороны Соединенных Штатов". 

