Трамп считает, что Колумбия и Мексика перешли под контроль наркокартелей

Люди в собственных странах живут в страхе, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей.

"Они живут в страхе в собственных странах. Потому что картели управляют этими странами", - сказал глава администрации США, комментируя в беседе с журналистами в Белом доме активизацию применения Вашингтоном военной силы в Латинской Америке под лозунгами борьбы с контрабандой наркотиков.

"И это включает Колумбию. Колумбия - это наркопритон. Это наркопритон, и она им является на протяжении долгого времени. Там сейчас паршивый лидер. Они производят кокаин на уровнях, которых мы никогда прежде не видели", - утверждал Трамп. "И им это скоро перестанет сходить с рук. Мы с этим скоро мириться перестанем", - предупредил он. С его точки зрения, "Мексикой [тоже] управляют картели". При этом Трамп заверил, что испытывает "огромное уважение" к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум. "Она - храбрая женщина, но Мексикой управляют картели, и нам нужно себя от этого защитить", - добавил руководитель вашингтонской администрации.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения Вооруженных сил США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, транспортировались наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Президент Колумбии Густаво Петро в интервью телеканалу Univision заявил ранее, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры" против него и его страны.