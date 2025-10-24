Semafor: Трамп не согласовывает шаги против Венесуэлы с Конгрессом

Как отмечает портал, американский лидер будет координировать свои решения с Конгрессом, только "когда труп президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет в руках США"

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не координирует с Конгрессом действия по борьбе с наркотрафиком у берегов Венесуэлы и не намерена это делать. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

Близкий к Белому дому чиновник заявил порталу, что Трамп будет координировать свои решения с Конгрессом, только "когда труп [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро будет в руках США". По информации Semafor, республиканцы в Конгрессе в основном поддерживают действия Трампа в ситуации вокруг Венесуэлы, несмотря на отсутствие официального разрешения от законодательного органа. В комментарии порталу сенатор Кевин Крамер отметил, что "на основании исторических прецедентов у администрации есть законные полномочия для таких действий".

В публикации говорится, что лишь небольшая часть представителей Республиканской партии поддержала демократов, которые ставят американские операции под вопрос. Двое сенаторов-республиканцев, среди них законодатель от Аляски Лиза Мурковски, проголосовали против того, чтобы администрация вела операции без разрешения Конгресса. "Иногда мне кажется, что мы просто сдались", - сказала сенатор порталу.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что военнослужащие США наносит удары "по наркотеррористам, несущим яд на [американские] берега".

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передавали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.