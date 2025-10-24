Еврокомиссар Лябиб признала, что ЕС не готов к экспроприации активов России

Это беспрецедентно, подчеркнула Аджа Лябиб

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Евросоюз не готов к экспроприации активов России, признала бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб в интервью европейскому изданию Politico. Это стало первым подобным признанием члена Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая является главной движущей силой процесса экспроприации суверенных активов РФ.

"Мы не готовы, - заявила Лябиб. - Это беспрецедентно. Мы впервые совершаем такое, и мы должны очень тщательно все продумать и предусмотреть".

Таким образом Лябиб фактически опровергла тезис фон дер Ляйен, что Еврокомиссия пытается лишь выдать некий "репарационный кредит" Киеву, и не намерена присвоить российские деньги, блокированные на площадке Euroclear в Бельгии.

Бывшая телеведущая, затем глава МИД Бельгии, а ныне еврокомиссар Лябиб предупредила, что нужно проделать "еще очень много работы, чтобы минимизировать юридические риски и разделить их между Бельгией и остальными 26-ю странами ЕС, а возможно и странами "группы семи", прежде чем план Еврокомиссии может быть принят".

Лябиб таким образом поддержала премьера Бельгии Барт Де Вевера, который отказался на саммите 23 октября поддерживать схему "репарационного кредита" Еврокомиссии, пока остальные 26 стран ЕС не дадут ему письменные гарантии, что полностью разделят с Бельгией все риски ущерба от ответных действий России.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, любая схема экспроприации российских активов будет расцениваться как воровство. Ответные действия России "последуют незамедлительно" и "заставят Запад "считать убытки".