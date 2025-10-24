В Раде признали гибель людей от беспредельных действий военкомов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал смотреть правде в глаза

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Беспредел со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) приводит к гибели граждан Украины, подвергающихся насильственной мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Давайте посмотрим правде в глаза: есть люди, которые погибли от действий ТЦК, есть уголовные дела, есть видео, которые сняли реальные люди. Надо признать - то, что происходит вокруг ТЦК - это беспредел", - написал он в Telegram-канале.

Ранее украинское издание "Страна" информировало, что принудительно мобилизованный мужчина в Киеве после одной ночи в военкомате впал в кому из-за закрытой черепно-мозговой травмы и вскоре скончался в больнице. Позже полиция Киева в своем телеграм-канале подтвердила эту версию и заявила, что 43-летний киевлянин "упал на пол и травмировался". Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти мужчины, идет расследование.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей.