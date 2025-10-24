Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

"Ни шагу назад и никакого стояния на коленях", заявил Густаво Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро назвал парадоксальными санкции, которые правительство США наложило на него и членов его семьи, с учетом борьбы Боготы против наркоторговли.

"В ответ на эффективную борьбу с наркоторговлей на протяжении десятилетий я получил такое со стороны правительства общества, которому мы оказали такое содействие в сдерживании потребления кокаина. Абсолютный парадокс, но ни шагу назад и никакого стояния на коленях", - написал он в X.

По словам Петро, его интересы в США будет представлять юрист Дэниел Ковалик.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении Петро, а также его жены и сына. Кроме того, в списке оказался министр внутренних дел республики Армандо Бенедетти.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Ранее на этой неделе Петро в интервью телеканалу Univision заявил о том, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры".