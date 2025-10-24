В Бельгии опасаются "очень болезненного" ответа РФ на экспроприацию активов

Министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен считает, что ответные действия России нанесут тяжелый удар бельгийской экономике

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Ответные меры России на вероятную экспроприацию активов нанесут тяжелый удар по экономике Бельгии. С таким предупреждением выступил в X министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен, напомнив, что экспроприация суверенных активов "не рассматривалась даже в период Второй мировой войны".

По словам министра, РФ "может расценить этот шаг как акт войны и нанести серьезный удар Бельгии, который будет чрезвычайно болезненным". Он считает, что Россия "может в ответ конфисковать €200 млрд западных активов" на своей территории, причем "речь идет не только об активах Бельгии, но и США, Германии и Франции".

Опровергая Еврокомиссию

Франкен фактически опроверг все аргументы Еврокомиссии, которая утверждает, что пытается придумать условно законный способ "временно" использовать активы, выдав из них Киеву "репарационный кредит". "Проблема в том, что это беспрецедентный шаг с потенциально колоссальными последствиями. Если страны будут знать, что деньги их центробанков не могут размещаться в полной безопасности, кто решится продолжать это делать? Это станет поводом для антизападного блока (так в Брюсселе называют страны глобального Юга - прим. ТАСС) поставить под сомнение международные транзакции капитала. Даже в период Второй мировой войны настолько противоречивая конфискация не рассматривалась", - написал Франкен.

Он уверен, что эти средства в любом случае "не пойдут на восстановление Украины, они пойдут на войну, поскольку война стоит целое состояние".

Сделав эти заявления, фламандский националист Франкен постарался поддержать своего однопартийца - премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который подвергся острой критике европейских СМИ за то, что, опасаясь тяжелых финансовых последствий для Бельгии, блокировал на саммите ЕС 23 октября решение в поддержку "репарационного кредита".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".