На Украине 99% случаев избиений военкомами мобилизованных скрываются

Избитым дают какое-то время отлежаться, затем их отправляют на обучение, но побои не снимают, подчеркнул депутат Верховной рады Юрий Камельчук

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Почти все случаи избиения насильно мобилизованных граждан сотрудниками военкоматов на Украине скрываются от общественности. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

"Есть просто избитые люди. Телефоны у них изымаются, камер внутри [военкоматов] нет. Боди-камеры, которые ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов - прим. ТАСС) используют при задержании, подтираются. Потом в помещении [они] не используются. [Про] 99% случаев вы никогда не узнаете", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Политик добавил, что избитым дают какое-то время отлежаться, затем их отправляют на обучение, но побои не снимают.

Ранее депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что происходящее в украинских военкоматах является беспределом, от которого гибнут люди.

Как сообщило украинское издание "Страна", принудительно мобилизованный 43-летний киевлянин после одной ночи в военкомате впал в кому из-за закрытой черепно-мозговой травмы и вскоре скончался в больнице. Полиция Киева в своем телеграм-канале подтвердила эту информация и заявила, что мужчина "упал на пол и травмировался". Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти, идет расследование.