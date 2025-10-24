Мадуро: Венесуэла предотвратит войну вместе с народами Южной Америки

Администрация США планирует действия против Каракаса под ложным предлогом борьбы с наркотрафиком, подчеркнул президент республики

КАРАКАС, 25 октября. /ТАСС/. Венесуэла вместе с народами Южной Америки предотвратит войну, которую хотят развязать США в регионе, заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Несмотря на официальные заявления об отказе от участия в военных конфликтах, ведется подготовка к возможному военному вмешательству, которое необходимо предотвратить, отметил Мадуро. Он предложил "спросить у американского народа, поддерживает ли он войну с Венесуэлой, Колумбией и карибскими странами".

Мадуро подчеркнул, что администрация США планирует действия против Венесуэлы под ложным предлогом борьбы с наркотрафиком, потому что не может обвинить республику в наличии оружия массового уничтожения, ракет, нацеленных на американские города, атомного, химического и биологического оружия.

Президент заявил, что "Венесуэла - страна полностью свободная от незаконного оборота наркотиков <…>, посевов коки и производства кокаина".

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Американские ВМС разместили в Карибском море 8 кораблей, атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 7 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа должностных лиц американской администрации сообщила, что Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.