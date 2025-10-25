Победившая на выборах президента Ирландии Коннолли набрала более 63% голосов

Ее ближайший соперник - Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл" - набрала 29,5%

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Независимый кандидат Кэтрин Коннолли, победившая на президентских выборах в Ирландии, получила поддержку 63,4% избирателей. Об этом сообщил телеканал RTE после завершения подсчета голосов.

Хизер Хамфрис, выдвинутая центристской партией "Фине гэл", которая входит в правящую коалицию, набрала 29,5%. Еще 7,2% избирателей отдали свои голоса за представителя другой правительственной партии "Фианна фойл" Джима Гэвина. Его фамилия была в бюллетенях, несмотря на то, что он вышел из гонки в начале октября.

Явка на выборах составила 45,8%. Около 13% бюллетеней были испорчены, что, по мнению RTE, может рассматриваться как протест граждан Ирландии против сложившейся политической системы.

С 2011 года пост президента занимает Майкл Хиггинс, который в 2018 году был переизбран на второй семилетний срок. Его полномочия заканчиваются 11 ноября. Ирландия - парламентская республика, поэтому президент в основном выполняет церемониальные функции, хотя и является главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны. Коннолли стала третьей женщиной, избранной на пост президента Ирландии.