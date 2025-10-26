Зеленский признал сложность положения ВСУ в Красноармейске и рядом с ним

Владимир Зеленский также подчеркнул, что есть сложности с логистикой

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины находятся в трудном положении в Красноармейске (украинское название - Покровск).

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, там находится 31 батальон противника.

"Конечно, это (действия ВС РФ на красноармейском направлении - прим. ТАСС) создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", - заявил Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Генштаб ВСУ ранее также сообщал, что ситуация на красноармейском (украинское название - покровское) направлении остается сложной.