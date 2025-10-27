США не сочли удар Израиля в Газе нарушением перемирия

Израиль не отказался от своего права на самооборону, отметил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ликвидацию израильскими военными участника радикального палестинского движения "Исламский джихад"

Редакция сайта ТАСС

Сектор Газа © Юсеф Мухаммед/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. США не считают ликвидацию израильскими военными участника радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам на борту самолета по пути в Японию.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

25 октября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении точечного удара для ликвидации вооруженного палестинского радикала из движения "Исламский джихад" в районе лагеря беженцев Нусейрат в Газе.

"Израиль не отказался от своего права на самооборону. Очевидно, режим прекращения огня основан на обязательствах обеих сторон. Между прочим, мы также хотели бы, чтобы ХАМАС ускорил возвращение тел [израильских] заложников, у них все еще находится 13 [тел] заложников, включая двух американцев. Но мы не считаем [все] это нарушением режима прекращения огня, у них есть право, это оказывает влияние на Израиль, и все посредники с этим согласны", - сказал Рубио, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана, и 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.