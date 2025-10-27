США не сочли удар Израиля в Газе нарушением перемирия
ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. США не считают ликвидацию израильскими военными участника радикального палестинского движения "Исламский джихад" в секторе Газа нарушением режима прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам на борту самолета по пути в Японию.
25 октября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении точечного удара для ликвидации вооруженного палестинского радикала из движения "Исламский джихад" в районе лагеря беженцев Нусейрат в Газе.
"Израиль не отказался от своего права на самооборону. Очевидно, режим прекращения огня основан на обязательствах обеих сторон. Между прочим, мы также хотели бы, чтобы ХАМАС ускорил возвращение тел [израильских] заложников, у них все еще находится 13 [тел] заложников, включая двух американцев. Но мы не считаем [все] это нарушением режима прекращения огня, у них есть право, это оказывает влияние на Израиль, и все посредники с этим согласны", - сказал Рубио, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.
29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана, и 10 октября режим прекращения огня в Газе вступил в силу.
19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал армии указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе. Завершив серию ударов по Газе, вечером того же дня Израиль заявил, что его армия вернулась к соблюдению режима прекращения огня в анклаве.